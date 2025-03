Nico Paz: il Real rinuncia, ma è una buona notizia per l’Inter?

I nerazzurri sono sul talento argentino da diverse settimane, ma la situazione è molto complicata e nelle ultime ore stanno arrivando aggiornamenti importanti.

Nico Paz sta attirando l’attenzione di diversi club, grazie alle sue prestazioni con la maglia del Como. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha dimostrato qualità tecniche sopra la media e una personalità già matura per il calcio professionistico. La sua crescita è costante, tanto da essere finito nei radar di squadre di alto livello. L’Inter osserva da vicino la sua evoluzione, considerandolo un profilo ideale per il futuro, ma la situazione contrattuale del giocatore rende tutto più complesso. Il Como, infatti, non vuole perdere quello che considera un pezzo fondamentale del proprio progetto tecnico, mentre il Real Madrid mantiene il controllo sul suo destino. I nerazzurri vorrebbero farne il colpo che dà l’avvio ad una mezza rifondazione: la società infatti è disposta a spendere, contrariamente a quanto accadeva nelle scorse stagioni.

L’Inter osserva ma il Como non molla

L’idea dell’Inter è chiara: trovare un’intesa con il Real Madrid per anticipare eventuali concorrenti e assicurarsi un giocatore dal grande potenziale. Dall’altra parte, il Como non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, almeno nel breve periodo. La società lombarda crede fermamente nel progetto tecnico che sta costruendo con Fabregas in panchina e vede in Nico Paz uno dei pilastri su cui basare il futuro. Le trattative tra i club coinvolti non si sono ancora accese, ma ogni decisione dovrà tenere conto delle volontà del giocatore e delle condizioni fissate dal Real Madrid.

La decisione del Real Madrid può cambiare tutto

Il club spagnolo ha il diritto di riacquisto sul giocatore, ma, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, al momento non sembra intenzionato ad esercitarlo nell’immediato. Il tutto però a condizione che resti un’altra stagione al Como. Questo escluderebbe quindi la possibilità di un trasferimento all’Inter, a meno che non ci siano stravolgimenti nelle prossime settimane. Il muro eretto dal Como e dal Real Madrid rende difficile qualsiasi inserimento esterno, a meno di una volontà netta del giocatore di cambiare squadra. Al momento, però, Nico Paz non ha dato segnali di voler lasciare Como nonostante le manovre di Javier Zanetti.

Leggi l’articolo completo Nico Paz: il Real rinuncia, ma è una buona notizia per l’Inter?, su Notizie Inter.