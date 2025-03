Inter, Inzaghi ha scelto il prossimo difensore: la società riuscirà ad accontentarlo? 

I nerazzurri sono attesi da un mercato pieno di operazioni: secondo il quotidiano Tuttosport è stato deciso anche chi sarà la priorità nel reparto arretrato.

Nico Paz è destinato a diventare uno dei protagonisti principali del mercato estivo dell’Inter anche se proprio oggi è emerso un aggiornamento decisamente importante al riguardo. La sua crescente popolarità non passerà inosservata, dato che il giovane talento potrebbe essere al centro di importanti trattative. Il suo profilo, già molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra, ha attirato l’attenzione non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per le sue potenzialità future. La società di Viale della Liberazione punta su di lui come una delle promesse da far crescere e valorizzare. Tuttavia, non è l’unico nome che sta circolando in casa Inter per la prossima sessione di calciomercato.

Inter, occhi puntati su Hien per la difesa

L’Inter guarda con attenzione anche alla difesa, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Uno dei giocatori più osservati è il difensore dell’Atalanta, Isak Hien, che stasera sarà impegnato contro i nerazzurri nel cruciale match scudetto al Gewiss Stadium. Inzaghi ha già manifestato il proprio interesse per le sue caratteristiche, in particolare per la sua velocità e fisicità, che si sposerebbero perfettamente con il suo sistema difensivo a tre. La società, in sintonia con l’allenatore, ha seguito Hien sin da quando militava nell’Hellas Verona. L’ex giocatore gialloblù è stato monitorato con attenzione, e l’Inter ha dimostrato di voler puntare su di lui per la prossima stagione.

Il valore di Hien è triplicato dopo il passaggio all’Atalanta

Nel gennaio 2024, il difensore ha lasciato Verona per trasferirsi all’Atalanta per una cifra pari a 9 milioni di euro più bonus. I bergamaschi la spuntarono proprio sull’Inter perché erano in grado di sobbarcarsi un pagamento immediato in contante. Dopo un anno in cui Hien ha offerto prestazioni di alto livello, il suo valore è decisamente aumentato, triplicandosi rispetto al momento del suo trasferimento.

