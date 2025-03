Chi è il difensore che potrebbe cambiare il futuro dell’Inter?

I nerazzurri quasi certamente acquisteranno un difensore centrale la prossima estate: tanti nomi accostati al club con diverso ordine di gradimento.

In casa Inter, l’attenzione è rivolta a un doppio fronte: quello della conquista dei trofei in cui si compete e quello, altrettanto importante, della costruzione della squadra per la prossima stagione. Mentre i ragazzi di Inzaghi continuano la loro corsa in Champions League, Coppa Italia e campionato senza tralasciare nulla (rischio calcolato?), la dirigenza lavora in parallelo per rafforzare la rosa in vista della stagione 2025-26. Una delle aree su cui si concentra l’attenzione è la difesa, cruciale per il futuro della squadra, e in particolare su alcuni giocatori che potrebbero fare al caso dell’Inter.

Nuove opportunità in difesa per l’Inter

Secondo Tuttosport, tra i nomi che più di altri stanno suscitando l’interesse dei dirigenti nerazzurri ci sono quelli di alcuni difensori emergenti in Serie A. Tra questi, in particolare, spicca il giovane svedese Isak Hien dell’Atalanta. Il suo rendimento, che ha impressionato molti per la solidità e la tenacia con cui affronta gli attaccanti, è sotto osservazione, e una prova convincente contro Lautaro e Thuram potrebbe spingere l’Inter a fare un investimento significativo. Ma non solo Hien è nel mirino di Ausilio e Baccin.

La difesa dell’Inter prende forma

Altri nomi caldi sono quelli di Jaka Bijol dell’Udinese, Sam Beukema del Bologna e Koni De Winter del Genoa, tutti giocatori che potrebbero entrare nei piani futuri della società. L’Inter ha iniziato a fare sul serio per rinforzare il reparto difensivo e non solo: rispetto alle ultime stagioni, c’è una nuova proprietà che ha deciso di investire per avviare una mini-rivoluzione. La dirigenza è consapevole che un mercato ben pianificato sarà cruciale per mantenere alti gli standard della squadra. Con l’attenzione rivolta su giovani talenti e profili di qualità, l’Inter si prepara a fare scelte decisive per rafforzare il proprio organico.

