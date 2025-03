Inter, match con l’Atalanta e mercato: Stramaccioni svela due nomi decisivi per il futuro dei meneghini

L’allenatore Andrea Stramaccioni si è espresso sulla gara di oggi rivelando chi può essere decisivo secondo lui.

A poche ora da Atalanta-Inter, Andrea Stramaccioni su Tuttosport ha dato il suo punto di vista sul tema della difesa nerazzurra, concentrandosi in particolare su Francesco Acerbi. Il difensore italiano si gioca il suo futuro in questi mesi: c’è uno scenario destinato a far discutere. Secondo l’ex allenatore dell’Inter, è un difensore di notevole intelligenza tattica. È in grado di anticipare le intenzioni dell’avversario, un’abilità che lo rende uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Con la sua esperienza, Acerbi ha saputo adattarsi a vari tipi di attaccanti, anche quelli più rapidi o imprevedibili, rispondendo in maniera sempre efficace. Stramaccioni ha anche sottolineato che, pur avendo caratteristiche diverse da un difensore come Samuel, l’attuale difensore dell’Inter possiede un tipo di lettura del gioco che lo rende indispensabile per la squadra.

Hien: il possibile erede di Acerbi?

L’ex Lazio non è più giovanissimo e potrebbe dire addio anche a fine stagione, l’Inter quindi dovrà pensare a un sostituto in grado di sostenerne il livello difensivo. Stramaccioni ha suggerito Isak Hien come possibile erede, evidenziando la sua capacità di adattarsi perfettamente a una difesa a tre. Il difensore, reduce da una stagione in cui ha ricevuto i dettami di Gasperini, ha appreso molto riguardo la copertura difensiva e sa affrontare l’avversario anche in duello diretto. La sua caratteristica principale è la tranquillità nell’affrontare situazioni di uno contro uno, anche lontano dalla propria porta, e questa qualità potrebbe rivelarsi determinante nel futuro dell’Inter.

Inzaghi punta su Nico Paz: futuro da mezzala?

Un altro obiettivo dell’Inter che piace molto a Simone Inzaghi sembra essere il giovane Nico Paz. Stramaccioni ha definito il calciatore argentino come la miglior mezzala di qualità attualmente acquistabile in Serie A. Nonostante necessiti di migliorare nella gestione senza palla, Paz avrebbe tutte le potenzialità per diventare un pezzo importante nella rosa dell’Inter. Inzaghi, che stravede per lui, lo vede come un potenziale Luis Alberto, capace di adattarsi bene al centrocampo nerazzurro. Il suo profilo rappresenta una risorsa ideale per il futuro, anche se Stramaccioni ha voluto sottolineare che non è il momento per parlare in dettaglio del mercato.

