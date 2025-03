Inter: come giudicare una stagione eventualmente da zero titoli? La risposta non è così scontata

L’obiettivo di nerazzurri è decisamente ambizioso: per questo motivo è impossibile non pensare all’eventualità di chiudere la stagione senza trofei.

La stagione dell’Inter è entrata nel vivo, e la gestione di Inzaghi continua a suscitare opinioni contrastanti, non mancano indiscrezioni clamorose in tal senso. Il tecnico nerazzurro ha guidato la squadra tra un campionato competitivo, una Champions League che ha fatto sognare i tifosi e la Coppa Italia. Nonostante gli infortuni e le fatiche fisiche dei giocatori, l’Inter è rimasta finora in corsa per tutti i titoli. Tuttavia, la pressione cresce ogni volta che la squadra non riesce a vincere, con critiche che si susseguono in caso di pareggi o sconfitte. Le aspettative sulla rosa sono alte, e il rischio di concludere la stagione senza trofei è concreto. Ma come sarà giudicata la sua annata se l’Inter non dovesse vincere nulla?

Le sfide di Inzaghi tra sogni e delusioni

Inzaghi si trova a gestire una stagione estenuante, dove il sogno del Triplete coesiste con la possibilità di terminare a mani vuote. Se la squadra dovesse finire senza nemmeno una Coppa Italia o una Supercoppa, la critica non perdonerebbe. Le difficoltà che il tecnico sta affrontando vengono sottovalutate, con la critica che non sembra tenere conto delle enormi pressioni e degli impegni ravvicinati a cui è sottoposta la squadra. Ma, al di là delle vittorie, un aspetto importante potrebbe essere il modo in cui l’Inter ha affrontato il percorso fino a questo punto.

Il percorso di Inzaghi merita un applauso, a prescindere dal risultato finale

Il giornalista Giovanni Capuano su Panorama afferma che, qualunque sia il risultato finale della stagione, Simone Inzaghi merita comunque un applauso. Il percorso intrapreso dall’Inter è stato difficile, ma ha dimostrato un impegno costante e una preparazione che non lascia spazio ad alcuna scorciatoia. Nonostante le difficoltà, Inzaghi ha lavorato senza risparmiarsi, portando la squadra su più fronti con determinazione. Anche se l’Inter dovesse chiudere con zero titoli, sarebbe ingiusto ridurre l’intera stagione a un fallimento, considerando le circostanze. Il vero valore di un allenatore non si misura solo dai trofei vinti, ma anche dal modo in cui gestisce le sfide e motiva i suoi giocatori.

