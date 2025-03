Perché l’Inter sembra invincibile contro l’Atalanta? Gasperini troverà la contromossa?

La squadra di Inzaghi ultimamente ha sempre avuto “vita facile” contro la Dea, come evidenziato dall’opinionista Paolo Condo sul Corriere della Sera.

Sette vittorie consecutive negli ultimi incontri tra Inter e Atalanta sembrano sottolineare un aspetto che si sta facendo sempre più evidente: la supremazia dell’Inter sui bergamaschi. Una sensazione di inevitabilità si fa strada ogni volta che le due squadre si affrontano, come se ci fosse una formula magica che rende ogni partita una storia già scritta. Non importa come si arrivi a queste sfide, i risultati sembrano seguirsi inesorabilmente. Questo bilancio sembra suggerire che qualcosa di molto profondo si nasconda dietro questa serie impressionante di successi. L’Inter stasera però è attesa da un compito per nulla facile anche per colpa di qualche defezione inattesa.

Strategie di gioco a confronto

Per decifrare il percorso di queste sfide, un elemento che subito salta agli occhi è la marcatura, che Gasperini ha trasformato in un sistema consolidato. La scelta di giocare uomo contro uomo ha dato ottimi risultati contro moltissime squadre, ma quando si tratta di affrontare l’Inter, questo approccio potrebbe non essere il più adatto. La squadra di Inzaghi ha una capacità unica di ruotare gli uomini, mantenendo l’equilibrio e la coesione in campo. Affrontare l’Inter in maniera individuale potrebbe infatti essere deleterio, sostiene Condò: in questo tipo di partita, la difesa a zona potrebbe essere la chiave per fermare l’attacco nerazzurro.

La chiave della vittoria: il primo gol

Ciò che distingue l’Inter dalle altre squadre, in queste sfide, è un dettaglio psicologico che sta dietro alla strategia di Inzaghi: la costante capacità di colpire all’inizio della partita. L’Inter ha una straordinaria abitudine a prendere il comando subito dopo il fischio d’inizio, quasi come se fosse un ordine dato alla squadra di non lasciare spazio all’avversario fin dai primi minuti. Questo approccio preventivo sembra dare alla squadra una marcia in più e si è rivelato determinante per il successo. Con il vantaggio acquisito precocemente, l’Inter sa come gestire il resto della partita, facendo valere la propria superiorità.

