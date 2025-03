Inter: l’assist in campionato arriva proprio da chi non ti aspetti

Un aiuto inaspettato sta cambiando la corsa al titolo, ribaltando vecchie storie e regalando all’Inter un’occasione d’oro. Il protagonista? Sorprendente.

L’Inter arriva alla sfida contro l’Atalanta con una prospettiva allettante: aumentare il distacco sulle dirette inseguitrici. La squadra di Simone Inzaghi si trova in una posizione favorevole per consolidare il proprio primato, approfittando di un turno che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al titolo. L’Atalanta, invece, è consapevole che una vittoria contro la squadra di Inzaghi le darebbe la chance di agganciare gli avversari odierni ed il Napoli al primo posto. Le premesse per un match spettacolare ci sono tutte, con due squadre che hanno mostrato qualità e intensità nel corso della stagione. Il fattore campo potrebbe essere un vantaggio per i bergamaschi, ma l’Inter si rivelata sempre “invincibile” per la Dea per un motivo in particolare.

Un protagonista inaspettato

Facendo un passo indietro si nota che ad influenzare indirettamente il destino dell’Inter è stato un volto noto ai tifosi nerazzurri, uno di quelli che in passato ha vissuto momenti difficili con quella maglia. Si tratta di Ionut Andrei Radu, portiere che nel 2022 fa si era ritrovato al centro delle critiche per l’episodio di Bologna rimasto impresso nella memoria di tutti gli interisti. Da quel momento, il suo percorso è stato tortuoso, con prestiti e occasioni per ricostruire una carriera che sembrava compromessa. Dopo esperienze in diversi club, oggi il suo nome torna d’attualità in una chiave completamente diversa, con prestazioni che stanno sorprendendo tutti.

Un aiuto per la corsa scudetto

L’ennesima prova superlativa di Radu con la maglia del Venezia ha avuto un effetto significativo sulla classifica di questo campionato. Le sue parate decisive hanno permesso alla squadra veneta di fermare il Napoli, privandolo di punti preziosi nella lotta per il campionato. Non è la prima volta che il rumeno si distingue contro le grandi: già contro l’Atalanta aveva offerto una prestazione eccezionale, contribuendo a rallentare la corsa della squadra di Gasperini. Il destino, dunque, ha riservato a Radu un ruolo inaspettato nella stagione dell’Inter. Quella che un tempo era una figura associata a un momento amaro della storia recente nerazzurra, oggi diventa un alleato insperato nella rincorsa al tricolore.

