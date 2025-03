Dumfries come la leggenda del ruolo: perché il paragone non è per nulla campato in aria

Dumfries sta riscrivendo la storia dell’Inter, ma il suo dato più incredibile potrebbe metterlo al fianco di un mostro sacro.

La stagione 2025 ha visto l’Inter brillare per diversi motivi, ma uno dei principali è stato Denzel Dumfries. Il difensore olandese ha sorpreso tutti per il suo straordinario rendimento che lo ha fatto diventare uno dei principali protagonisti della squadra. La sua capacità di spingersi in avanti, di attaccare con precisione e di difendere con determinazione lo ha reso uno degli elementi più indispensabili per Simone Inzaghi. La sua evoluzione in campo è diventata un esempio per i suoi compagni di squadra, e l’allenatore può fare affidamento su di lui per portare avanti i piani tattici del club: tutto è iniziato da un momento preciso.

Un record per Dumfries in Serie A

Oltre a essere un punto di riferimento sulla fascia, Dumfries si è imposto anche come goleador, segnando ben 16 gol in Serie A, un risultato che ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Di questi, ben 6 sono arrivati nel campionato in corso, un cifra che lo ha spinto a migliorare la sua precedente migliore stagione. Il fatto che un esterno difensivo possa segnare con tanta frequenza è già di per sé un’impresa rara, ma Dumfries ha saputo superare i suoi limiti, dimostrando un’attitudine offensiva che pochi avrebbero potuto immaginare. La sua presenza in fase offensiva è diventata fondamentale per l’Inter, che ha visto nei suoi inserimenti una risorsa in più per mettere in difficoltà le difese avversarie.

Verso un primato storico per il difensore olandese

Ma ciò che rende ancora più straordinario il risultato di Dumfries, come evidenzia FcInterNews, è il fatto che se segnasse anche solo 1 altro gol diventerebbe il difensore straniero dell’Inter ad aver segnato di più in campionato. Al momento il primato è condiviso con una leggenda come Maicon, che ha segnato come lui 16 gol durante la sua carriera in Serie A con la maglia nerazzurra.

