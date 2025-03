Inter ancora in bilico sugli esterni: c’è qualcosa che non torna

I nerazzurri sono focalizzati sul match di domani contro la Dea da affrontare ancora con qualche problema di organico.

L’Inter si trova in una situazione complicata in questa fase della stagione, con diversi giocatori importanti ai box. Dimarco, Zalewski e Darmian sono tutti fuori per infortunio, cosa che riduce drasticamente le opzioni disponibili sulle fasce per Inzaghi. Con la situazione che diventa sempre più critica, la squadra dovrà adattarsi e fare affidamento su pochi esterni in grado di coprire il campo con la giusta intensità. In vista della partita di Serie A contro l’Atalanta, il tecnico potrebbe dover utilizzare, soprattutto a gara in corso, soluzioni creative. Dopo la gara di domani, ci sarà la pausa delle nazionali che per l’Inter è un’arma a doppio taglio per diversi motivi.

Zalewski assente in campionato, ma convocato dalla Polonia

Nicola Zalewski è uno di quelli che non sarà disponibile per il match contro l’Atalanta di domani sera. La sua condizione fisica non gli permetterà nemmeno di essere in panchina. Tuttavia, il giovane esterno è stato convocato dalla Polonia per le prossime partite di qualificazione al Mondiale contro Lituania e Malta. Sì perché l’assenza in campionato non implica automaticamente una rinuncia alle selezioni internazionali.

Zalewski pronto per la Polonia?

Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, Zalewski potrebbe rientrare a disposizione della Polonia tra una settimana, massimo dieci giorni. Se le sue condizioni dovessero migliorare rapidamente, non ci sarebbero ostacoli per una convocazione in vista delle partite contro Lituania e Malta del 21 e del 24 marzo. Il ragazzo è uno degli elementi più importanti della nazionale polacca, e la sua presenza in campo sarebbe un’ottima notizia per il CT Michał Probierz. La soluzione ideale per i nerazzurri lo vedrebbe prendere parte solo alla seconda partita: ricordiamo che la Polonia deve fare a meno anche dell’interista Zielinski.

Leggi l’articolo completo Inter ancora in bilico sugli esterni: c’è qualcosa che non torna, su Notizie Inter.