Brutte notizie per il Bayern: l’Inter può davvero approfittarne?

I nerazzurri si stanno concentrando sul big match di domani contro l’Atalanta ma nel frattempo dalla Germania arrivano notizie importanti.

L’Inter ha sconfitto il Feyenoord anche al ritorno degli ottavi di finale di Champions League e ora torna a rituffarsi sul campionato. Dopo la sosta il calendario non offrirà pause e tra le tante sfide da affrontare ci sono i quarti di finale contro il Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco perde un titolare in difesa

La squadra di Kompany deve fare i conti con una defezione importante in vista della fase cruciale della stagione. Nonostante la squadra tedesca stia cercando di consolidare la propria posizione in Bundesliga, le notizie arrivate nelle ultime ore potrebbero complicare il cammino nei prossimi appuntamenti. L’allenatore, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida con l’Union Berlino, ha comunicato che la formazione bavarese dovrà rinunciare a un elemento chiave per alcune settimane. Una perdita che arriva in un momento poco opportuno, considerando gli impegni ravvicinati e l’importanza delle sfide internazionali in programma. Il reparto arretrato, già colpito da alcune assenze, si troverà quindi a dover fronteggiare ulteriori difficoltà nella gestione della rosa.

Kim rischia di saltare la Champions contro l’Inter

Il giocatore in questione è Kim Min-Jae, difensore centrale ex Napoli, fermato da un’infezione al tendine d’Achille. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema fisico potrebbe impedirgli di essere disponibile per i quarti di finale di Champions League contro l’Inter, previsti per l’8 e il 16 aprile. Lo stop del sudcoreano si aggiunge a quello del portiere Manuel Neuer, alle prese con uno stiramento al polpaccio destro, e a quello del centrocampista Aleksandar Pavlovic, assente per un’infezione virale. Il Bayern, che punta a ritrovare la solidità in difesa in vista delle sfide decisive, dovrà dunque trovare soluzioni alternative per affrontare gli impegni futuri. Per l’Inter, questa situazione potrebbe rivelarsi un vantaggio importante nella doppia sfida europea; i nerazzurri sicuramente non avranno a disposizione Zielinski.

