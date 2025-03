Inter via agli investimenti ma c’è un ostacolo inatteso sul mercato: il colpo più ambito rischia di sfumare

L’Inter ha individuato un grande obiettivo per rinforzare la squadra, ma un club insospettabile potrebbe mandare all’aria i piani.

L’Inter si appresta a vivere un mercato estivo molto atteso, con la possibilità di investire cifre interessanti senza l’obbligo di sacrificare giocatori chiave. Dopo anni in cui ogni operazione dipendeva da un’uscita, la società potrà muoversi con maggiore libertà. Questo non significa che non ci saranno cessioni, ma non saranno più indispensabili per finanziare nuovi acquisti. Un cambiamento significativo, che potrebbe dare alla squadra l’opportunità di rinforzarsi con giocatori di valore senza subire le solite limitazioni economiche: la società ha deciso anche quanto intende investire.

Una pista più complicata del previsto

Il giornalista Tancredi Palmeri a Sportitalia ha sostenuto che uno dei nomi più chiacchierati in casa nerazzurra è quello di Nico Paz. Il giocatore è convinto dal progetto Inter, ma la trattativa presenta ostacoli complessi. Il Real Madrid ha il diritto di riacquisto sul giocatore a cifre già stabilite fino al 2027, un fattore che complica la situazione. In più, il Como, attuale club del centrocampista, non ha bisogno di monetizzare, vista la solidità economica garantita dalla sua proprietà.

Un avversario insospettabile sul mercato

Il Como si è rivelato un interlocutore difficile per l’Inter, molto più di quanto si potesse immaginare. Pur essendo una neopromossa, la società lariana ha risorse economiche superiori a qualsiasi altra squadra italiana, Juventus compresa. Questo le permette di trattenere i propri gioielli senza urgenza di vendere. Il club ha già dimostrato la propria forza finanziaria con tentativi di acquisto clamorosi, come l’offerta da 40 milioni al Milan per Theo Hernandez. Per l’Inter, dunque, la strada verso Nico Paz appare in salita: al momento non è chiaro quale delle due società possa essere più facile da convincere a cedere l’argentino.

Leggi l’articolo completo Inter via agli investimenti ma c’è un ostacolo inatteso sul mercato: il colpo più ambito rischia di sfumare, su Notizie Inter.