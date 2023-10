Il centrocampista dell’Inter Calhanoglu è risultato assai incedibile per la società nerazzurra, neanche di fronte a offerte arabe

Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista turco dell’Inter Calhanoglu è talmente fondamentale per la società nerazzurra tanto che nell’ultima sessione di calciomercato il giocatore hanno rifiutato qualsiasi offerte di calciomercato.

In primis erano presenti gli arabi che volevano mettere sul piatto l’offerta milionaria perfetta per strapparlo, ma nonostante il tentativo non c’è stata storia: Calhanoglu è incedibile con la volontà di tutti.

L’articolo Calhanoglu Inter, il retroscena sui rifiuti degli arabi proviene da Inter News 24.

