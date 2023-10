La partita tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma con sensazioni abbastanza particolari sia in positivo che in negativo

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter affronterà domenica sera la Roma di Mourinho in quel di San Siro con delle sensazioni abbastanza particolari sia in positivo che in negativo.

Si parte ovviamente dalle ovazioni nei confronti di Mourinho visto il passato interista tra gloria e storia riscritta, dall’altra parte invece odio sportivo non senza qualche polemica nei confronti di Romelu Lukaku.

L’articolo Inter Roma, una partita particolare: da Lukaku a Mourinho proviene da Inter News 24.

