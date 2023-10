Ecco quanto ha incassato l’Inter dal trasferimento a titolo definitivo di Cesare Casadei alla corte del Chelsea. Ecco le cifre

Una delle cifre più pesanti in casa Inter è stata sicuramente quella del centrocampista nerazzurro Casadei, e sono stati resi noti gli incassi dei nerazzurri su questo affare tanto importante quanto decisivo per le casse interiste.

Come riportato da Fabrizio Romano, i risultati finanziari dell’Inter riferiscono di aver ricevuto 14,8 milioni di euro come compenso ufficiale definitivo dal Chelsea per Cesare Casadei.

L’articolo Calciomercato Inter, le cifre della cessione di Casadei proviene da Inter News 24.

