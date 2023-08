Al termine del match vinto dall’Inter contro il Cagliari per 0 a 2, Hakan Calhanoglu ha rilasciato queste dichiarazioni: le parole

Hakan Calhanoglu è stato tra i migliori in campo in Cagliari-Inter, match vinto dai nerazzurri per 0 a 2. Queste le parole del centrocampista turco ai microfoni di Dazn.

INTER PERFETTA? – «Hai ragione, quello che ho detto mesi fa. Non vogliamo fare gli errori dell’anno scorso, queste partite sono molto importanti per noi. Abbiamo preparato bene questa partita e lo abbiamo dimostrato. Siamo contenti».

SUL LAVORO DIFENSIVO – «Sicuramente sì, adesso sono un po’ dietro però sono contento in questo ruolo. Mi piace aiutare la squadra e fare il massimo. Credo che oggi abbiamo fatto tutto bene. Tutta la squadra era compatta».

NUOVI ARRIVI ED OBIETTIVI – «Nella nostra squadra tutti sono forti. Ci sono giocatori giovani e d’esperienza. Non mi piace parlare prima, andremo step by step».

