Claudio Ranieri ha parlato a margine della vittoria dell’Inter contro il suo Cagliari: le dichiarazioni del tecnico

Ai microfoni di DAZN, Claudio Ranieri commenta così la prestazione del suo Cagliari nella sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Inter di Inzaghi.

LE PAROLE- «Primo tempo nettamente nelle loro mani. Nel secondo loro sono andati in gestione e noi abbiamo avuto qualche fiammata. I ragazzi hanno conosciuto la Serie A, contro una squadra che lotterà sicuramente per vincere il campionato. Non siamo riusciti a fermarli, non posso dire nulla ai miei giocatori, ho cercato di aiutarli come potevo. Quando hai di fronte una squadra molto più forte bisogna saperlo riconoscere».

L’articolo Ranieri dopo Cagliari-Inter: «Quando hai di fronte una squadra così…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG