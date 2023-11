Calhanoglu salta l’allenamento della Turchia! Infezione alle vie respiratorie, le ULTIME verso Juve-Inter. Tutti i dettagli

Dopo l’infortunio di Alessandro Bastoni, Inter in apprensione anche per le condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco oggi ha saltato la sessione di allenamento con la Nazionale turca per via di un’infezione alle vie respiratorie. Come riferito da AA Sport, non si conosce ancora la gravità della situazione. Tifosi nerazzurri in ansia verso la Juve.

