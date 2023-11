Juve Inter, un big si ferma in Nazionale! A rischio per il Derby d’Italia, i primi aggiornamenti

Infortunio per Alessandro Bastoni in Nazionale: il difensore ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Nelle prossime ore sarà sottoposto a esami specifici per valutare la situazione.

Come riferito da Sky Sport, la sua presenza è da valutare sia per gli impegni della Nazionale che per Juve–Inter.

