Vlahovic a rischio cessione? Paganini svela: «Ecco la posizione della Juve». Le parole in esclusiva

Il noto giornalista Rai, Paolo Paganini, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Vlahovic.

VLAHOVIC – «Va ricordato che è stato l’acquisto più oneroso e importante della Juventus degli ultimi anni, fatto nel mercato di gennaio. La Juventus su Vlahovic ci ha puntato e ci punta molto. Secondo me, visto che ha avuto anche problemi fisici, va aspettato. Non credo che ci siano almeno a gennaio venti di cessione, bisognerà vedere come andrà alla fine la stagione di Vlahovic».

