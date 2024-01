Calhanoglu sceglie Inzaghi! I voti del turco ai The Best FIFA 2023: i dettagli sulle preferenze date dal centrocampista dell’Inter

Anche Hakan Calhanoglu ha fatto la sua votazione per i The Best FIFA 2023, per il quale è in corso la premiazione. Il centrocampista dell’Inter è fedele al suo tecnico, Simone Inzaghi. Queste le preferenze del calciatore in qualità di capitano della nazionale turca, per il premio di miglior allenatore dell’anno.

Per il primo posto ha votato proprio per Simone Inzaghi. Al secondo posto ha inserito Pep Guardiola, mentre completa il suo personale podio Luciano Spalletti.

