Guardiola trionfa al The Best Fifa 2023, ecco in che posizione si è piazzato il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi: il podio

È in corso la cerimonia del The Best Fifa 2023, la premiazione dei migliori protagonisti della scorsa stagione: trionfa Pep Guardiola come miglior allenatore dell’anno. Al tecnico del Manchester City il premio come The Best FIF Men’s Coach del 2023.

Si posizione al secondo posto in classifica Luciano Spalletti per la vittoria dello scudetto col Napoli. Terzo posto per Simone Inzaghi, per merito della straordinaria cavalcata europea dell’Inter, interrotta solo in Finale ad Istanbul proprio dai Citizens.

L’articolo Guardiola trionfa al The Best Fifa 2023, ecco in che posizione si è piazzato Inzaghi proviene da Inter News 24.

