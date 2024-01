Skriniar tradisce Inzaghi? I voti del polacco ai The Best FIFA Men’s Coach: ecco le preferenze date dall’ex difensore dell’Inter

Sono stati svelati i voti dati dai capitani delle nazionali per il The Best FIFA Men’s Coach della scorsa stagione: ecco le preferenze date da Milan Skriniar. Queste le votazioni dell’ex difensore dell’Inter, trasferitosi a parametro zero al PSG nel corso della scorsa estate.

Il capitano della nazionale polacca ha dato il suo primo voto a Pep Guardiola. Al secondo posto ha inserito Luciano Spalletti ed al terzo Simone Inzaghi, suo allenatore fino alla scorsa stagione.

