Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha raccontato come è cambiato il suo modo di giocare nel corso degli ultimi anni in nerazzurro.

L’Inter ha battuto la Roma dell’ex Lukaku ed ha guadagnato punti su Napoli e Milan che ieri hanno pareggiato al Maradona. Hakan Calhanoglu non ha fatto mancare il suo apporto ed ha anche sfiorato un eurogoal. Il turco a fine gara ha parlato a DAZN anche del suo “vice” Asslani: “L’importante è essere sempre uniti. Siamo tutti importanti”.

Sull’albanese

“Asllani sta crescendo, deve avere pazienza ma per me è molto forte. Ha tanta qualità, lo stiamo aiutando. Siamo una squadra forte. Chi entra fa sempre la differenza”.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

Sull’ex di turno e sul suo ruolo

“Lukaku? Non voglio commentare. Ho giocato in tanti ruoli, dipende anche dal sistema di gioco. Ora mi sento bene e comodo, sono cresciuto in fase difensiva. Sono più aggressivo nei duelli per aiutare la difesa. Mi manca un po’ andare avanti per fare gol, ma Barella e Mkhitaryan mi stanno aiutando tanto a fare gli assist. Le occasioni arriveranno. Io rigorista dell’Inter? Sì. Ce ne sono anche altri, non è importante. Per me sarà più importante che i miei compagni lo accettino. Quest’anno siamo più attenti contro le piccole nel non perdere punti. Non vogliamo sbagliare come l’anno scorso. La finale di Champions ci è servita. Nello spogliatoio c’è un clima positivo, pensiamo solo a vincere il campionato”.

