I nerazzurri si preparano alla finale di SuperCoppa con qualche pensiero per il turco: qualcuno avrà notato che ha chiesto lui il cambio ieri.

L’Inter ieri contro la Lazio ha confermato i progressi ammirati nella scintillante trasferta di Monza; stavolta a farne le spese è un avversario superiore ai brianzoli. I nerazzurri hanno vinto 3-0 la semifinale di SuperCoppa italiana contro gli uomini di Sarri non concedendo loro neanche un tiro in porta in tutto l’arco della partita.

Forma ritrovata

Nelle prime gare del 2024 l’Inter sembrava appannata ma nelle ultime gare la squadra nerazzurra è tornata a demolire avversari; ora ci sarà un altro test molto importante col Napoli di Mazzarri.

Hakan Calhanoglu

Le condizioni del turco

Hakan Calhanoglu ha segnato il secondo goal, un rigore di cui Provedel ha indovinato la traiettoria ma che però non ha potuto respingere. Il regista nel finale della gara di ieri ha lasciato il posto alla sua riserva Asllani, colui che tra l’altro sarà chiamato a sostituirlo anche nella prossima gara contro la Fiorentina dato che l’ex Milan sarà squalificato. Calhanoglu era stato ammonito e si pensava che quello fosse il motivo della sostituzione, in realtà, come fa notare Tuttosport, ha chiesto lui stesso ad Inzaghi di uscire a causa di un indolenzimento muscolare. Le ultime notizie però fanno pensare che non sia niente di grave e che non sia neanche in dubbio per la finale di lunedì contro il Napoli.

