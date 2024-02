Antonio Caliendo ha parlato del rendimento di Federico Chiesa con la Juventus. Ecco le dichiarazioni del procuratore sportivo

Il procuratore sportivo, Antonio Caliendo, a TvPlay, ha analizzato la stagione di Federico Chiesa con la Juve.

PAROLE – «Io la maglia da titolare a Yildiz la darei subito, domattina. Io sono un grande ammiratore di Chiesa e devo dire che è un un grandissimo calciatore, purtroppo non ha continuità e non riesco a capire. Addirittura mi ricordo un colloquio col padre e forse 6 o 7 anni fa, lui era ancora ventenne nella Fiorentina e io addirittura pensavo che potesse giocarsela con Ronaldo in quel ruolo lì, perché perché Ronaldo era un po’ più fluido di tecnica, ma Chiesa sembrava potesse essere più potente fisicamente. Poteva competere e devo dire che da questo lato qui sono stato un po’ deluso per i risultati e per la continuità che non ha avuto fino adesso».

