Danilo sta cercando di recuperare dopo l’infortunio alla caviglia, ma resta ancora in dubbio per il match contro il Napoli

Come rivelato da Sky Sport, Danilo sta lavorando per recuperare in vista del match contro il Napoli, ma è più probabile che torni per la partita contro l’Atalanta del 10 marzo.

In ogni caso la prossima settimana sarà decisiva per capire se il Capitano della Juve tornerà per la gara contro i partenopei.

The post Infortunio Danilo, torna contro il Napoli? Le ULTIME novità appeared first on Juventus News 24.

