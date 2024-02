Luciano Spalletti ha parlato delle difficoltà che stanno vivendo alcuni giocatori azzurri, tra questi c’è Federico Chiesa

Alla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato del rendimento di Federico Chiesa e di altri giocatori azzurri.

CHIESA, SCAMACCA E ALTRI IN DIFFICOLTA‘ – «Le difficoltà le osservo, ma in Nazionale alcuni cambiano compiti e rendimento. In ogni caso io devo essere pronto a sterzare e a trovare soluzioni alternative: voglio provare il 3-4-2-1 per tentare di mettere più a proprio agio alcuni calciatori. Mantenendo una propensione offensiva, senza tornare sempre a 5 dietro in fase di non possesso, creando equilibri che ci consentano di fare sempre la partita a viso aperto».

