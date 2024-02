La Juve ha messo nel mirino Reinildo. L’Atletico Madrid non lo considera tra gli incedibili: gli aggiornamenti

Come rivelato da Fichajes.net, la Juve sembra interessata a Reinildo, terzino sinistro dell’Atletico Madrid e della nazionale mozambicana.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e il club madrileno non lo considera incedibile, dunque per i bianconeri potrebbe essere una buona opportunità di mercato. Infatti, l’Atletico potrebbe non chiedere cifre elevate per la cessione di Renildo.

The post Mercato Juve, bianconeri interessati al terzino sinistro dell’Atletico appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG