L’ex difensore Alessandro Calori ha analizzato diverse sfaccettature del del derby d’Italia a distanza che caratterizza la lotta al Tricolore.

Alessandro Calori nel corso di un’intervista rilasciata a News.superscommesse.it ha elencato i punti di forza di Inter e Juventus. “Credo che la lotta sia fino all’ultimo secondo tra Inter e Juventus. Sono le squadre che hanno un qualcosa in più. L’Inter è diventata matura, fa del collettivo la propria forza, ha ottimi calciatori anche tra le “riserve”. Lautaro Martinez è l’uomo simbolo di questa squadra, fortissimo, ma è tutta la rosa ad essere completa. Simone Inzaghi è cresciuto ulteriormente come allenatore ed è diventato una guida sicura per questo gruppo”.

Simone Inzaghi

Il punto di forza della Juve

“La Juventus, invece, sta facendo un grandissimo campionato che, forse, in tanti non si aspettavano. Massimiliano Allegri sta compiendo un capolavoro e si sta mostrando, oltre che intelligente, anche molto coraggioso nel dare fiducia a tanti giovani. Non è un caso che ha attinto forze importanti dalla formazione Under 23 della Juventus, tra cui Yildiz e Soulè che mi piacciono tantissimo, oltre a Fagioli, seppur sia squalificato. La politica dei giovani è un altro grande punto di forza della società bianconera”.

L’articolo Calori: “La lotta tra Inter e Juve sarà fino all’ultimo secondo, i nerazzurri sono maturi, il simbolo è Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG