A Calcio e Finanza, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha così parlato della novità audio Var in TV con il designatore Rocchi. Nel weekend altre polemiche per il mancato rosso a Berardi in Sassuolo–Juve.

CALVARESE – «È una novità storica, che consentirà sicuramente di superare alcune delle polemiche strumentali sollevate da quando la tecnologia è stata introdotta in Serie A. Negli studi TV il designatore Gianluca Rocchi ha mantenuto un atteggiamento più incline alla spiegazione, che lo ha aiutato a cavarsela in una circostanza che poteva generare non pochi problemi. Nelle prossime settimane il designatore si alternerà con i componenti del settore tecnico e con i suoi vice».

The post Calvarese: «Audio Var in TV novità storica contro le polemiche» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG