Fa discutere un minimo la massima punizione concessa ai nerazzurri ieri sera contro il Frosinone; dal dischetto poi Calhanoglu ha realizzato.

L’Inter ha risposto alla vittoria della Juventus col Cagliari di sabato vincendo a sua volta ieri contro il Frosinone per 2-0; la seconda rete è arrivata dal dischetto dopo la decisione dell’arbitro di assegnare rigore per fallo su Thuram.

Il parere

L’ex direttore di gara Giampaolo Calvarese si sente di condividere la scelta; ecco la sua analisi dell’operato dell’arbitro su Tuttosport. “Quarta stagionale per Dionisi, giovane di età e come esperienza in Serie A. L’arbitro aquilano cerca continuità su gare con squadre blasonate. Anche ieri una buona prestazione, senza errori sugli episodi”.

arbitro

I casi del primo tempo

“Due i contatti discussi nel primo tempo nell’area del Frosinone. Prima Monterisi interviene su Lautaro, poco dopo su Mkhitaryan. Corretto in entrambi i casi lasciar proseguire: i difensori gialloblù arrivano prima sulla palla”.

Nella ripresa

“Nel secondo tempo, rigore per l’Inter per un fallo dello stesso Monterisi su Thuram. La dinamica sembra quasi da ralenti: il giocatore dell’Inter fa due dribbling, poi c’è lo scontro. Assegnare il penalty pare la decisione più giusta, anche se dopo il contatto l’attaccante sembra puntare i piedi e lasciarsi cadere. A pochi minuti dalla fine Lautaro protesta per un tocco di mano di Okoli, ma Dionisi fa bene a lasciar correre. Una sola ammonizione in tutta la partita, corretta, per Brescianini: i giocatori aiutano l’arbitro con una condotta che rimane nei ranghi”.

