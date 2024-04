Nonostante lo scudetto vinto sul campo dall’Inter, non mancano polemiche arbitrali. Calvarese ha criticato la scelta dell’arbitro in occasione del rosso a Tameze.

In un commento che ha suscitato numerose discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di calcio, ha offerto la sua visione riguardo un discusso episodio avvenuto durante la partita Inter-Torino, tenutasi ieri. Il momento al centro del dibattito è quello che ha visto l’intervento di Tameze, culminato con l’assegnazione di un cartellino rosso, decisione che ha generato non poche polemiche.

Analisi dell’episodio

Secondo quanto riportato da Calvarese sulle pagine di Tuttosport, ci sarebbero degli elementi significativi che avrebbero dovuto portare l’arbitro a optare per una sanzione minore, come l’ammonizione, piuttosto che l’espulsione diretta. Calvarese sottolinea come la direzione del pallone, diretto non verso la porta ma verso l’esterno, e la presenza di un altro difensore, Lovato, che non sarebbe stato tagliato fuori dall’azione, siano fattori chiave per una valutazione meno severa dell’intervento di Tameze.

Questioni sul Var

Un aspetto che ha ulteriormente alimentato il dibattito è stato l’intervento del Var, gestito da Aleandro Di Paolo, criticato da Calvarese per quello che ha definito un approccio “del tutto incoerente con la soglia prescritta dal protocollo”. L’ex arbitro ha messo in discussione la decisione dell’utilizzo del Var in questa circostanza, indicando come tale scelta non sembri giustificata alla luce degli elementi a disposizione sul campo.

Riflessioni finali

L’intervento di Calvarese solleva questioni interessanti riguardo l’applicazione delle regole arbitrali e l’uso del Var nel calcio moderno. La sua analisi suggerisce una discrezionalità e interpretazione degli episodi che continua a generare dibattiti aperti e spesso divisivi tra tifosi e specialisti del settore. La partita Inter-Torino, con questo episodio, si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul ruolo degli arbitri e delle tecnologie a supporto delle decisioni arbitrali nel definire il corso e gli esiti delle competizioni.

L’articolo Calvarese: “Rosso a Tameze sbagliato, intervento del VAR inspiegabile” proviene da Notizie Inter.

