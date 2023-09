Calvarese spiega: «Ecco perché il gol di Milik non era da annullare». Le parole dell’ex arbitro sull’operato di Giua

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, sulle pagine di Tuttosport commenta così l’episodio del gol di Milik in Juve-Lecce.

Le sue parole: «Proteste Lecce in occasione del gol di Milik. Diverse le situazioni da rivedere. La prima è sul calcio d’angolo in favore della Juve: la chiamata è sbagliata, visto che è Rabiot l’ultimo a toccare. Sul corner c’è un fallo di mano di Rugani in area, che Giua non fischia, e un giocatore del Lecce rinvia il pallone verso il centro del campo: riparte quindi una nuova azione con la quale la Juve va in gol. Giusto che il Var non intervenga perché il possesso del pallone cambia e inizia un’altra App (Attacking possession phase). Infine regolare la posizione di Milik verificata con il Saot (fuorigioco semiautomatico): lo tiene in gioco Baschirotto».

