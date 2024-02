Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto dire la sua opinione su quella che è stata l’innovazione del cartellino blu

ANALISI – «Il cartellino blu è un’innovazione sostanziale e non tecnologica come il Var o il fuorigioco semi-automatico. Il 2 marzo si deciderà se sperimentare o meno questa novità, ma si partirà dai tornei minori visto che è un cambiamento che può avere un impatto importante. Andrà ad incidere per quei falli che interrompono un’azione e sono considerati antisportivi, ma anche sulle proteste. Si vogliono evitare tutti quei capannelli di calciatori che vanno attorno all’arbitro a protestare quando in realtà ci deve andare soltanto il capitano».

