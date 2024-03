L’allenatore del Napoli Francesco Calzona è soddisfatto della prestazione dei suoi a San Siro.

Francesco Calzona ha parlato a DAZN dell’1-1 maturato in Inter-Napoli. “Oltre all’orgoglio abbiamo messo qualità, siamo stati in partita fino all’ultimo e abbiamo concesso solo 10 minuti dall’Inter: non si può pensare di venire a Milano e non concedere niente. Abbiamo fatto un’ottima gara. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, è stata dura perché l’Inter ti mette alle corde: hanno combinazioni nello stretto che ti fanno correre all’indietro, forse è mancata lucidità sotto porta. Ma la squadra credo si sia ritrovata”.

Il momento degli azzurri

“Riserve? Le vicissitudini di quest’anno hanno influito sulla crescita dei ragazzi: cambiare tre allenatori e venire da campionati stranieri non aiuta. Ma i ragazzi stanno crescendo, io sono contento e vedo una crescita giornaliera: ci torneranno molto utili. Abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra perché fa preparazioni alle partite e recuperi ci siamo allenati poco: avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap, però non c’è tempo”.

Sulla pausa delle nazionali

“Magari dalla ripresa cercheremo di mettere dentro altro: è solo questione di tempo. A Napoli resta uno staff in cui io ho piena fiducia: sono tranquillo. Poi restano pochi giocatori, gli allenamenti sono fisici per cercare di tenere chi resta in forma. Ho le immagini del drone che posso seguire tranquillamente”. Calzona è il commissario tecnico della Slovacchia e quindi non allenerà il Napoli nei prossimi giorni.

