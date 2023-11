Il procuratore di Lautaro Martinez Alejandro Camano dà ottime notizie a tutti i tifosi nerazzurri.

Alejandro Camano ha parlato della trattativa di rinnovo riguardante il suo assistito Lautaro Martinez; ecco le sue importantissime dichiarazioni a FcInterNews. “Abbiamo una grande relazione con i nerazzurri. E stiamo discutendo sul riunirci per parlare del rinnovo di Martinez. L’Inter vuole rinnovare il contratto a Lautaro. E noi vogliamo prolungare. Non ci saranno problemi”.

Le tempistiche

“Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Non c’è una data precisa. Dobbiamo metterci d’accordo con l’Inter. Ma l’importante è che ci sia la volontà di ambo le parti di sedersi e discutere il rinnovo”.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

L’argomento economico

“Parliamo di un giocatore molto importante per l’Inter. E di un club molto importante per Lautaro. Non conta solo il denaro. Sono importanti anche il progetto, la traiettoria sportiva, quello che sta succedendo, il fatto che vada tutto bene, quanto stia crescendo il sentimento interista nelle persone. Ci sono svariati fattori. Lautaro non è solo soldi. Lautaro è anche sentimento per il club, una città che gli vuole bene e a cui lui vuole bene”.

La possibile vittoria del Pallone D’Oro in futuro

“Sono convinto possa vincerlo. Una volta che si chiuderà l’epoca Messi, un calciatore favoloso che ha vinto 8 volte il Pallone d’Oro, il mondo del calcio si aprirà alle nuove generazioni. Lautaro ha una traiettoria enorme ed è già una stella ha 26 anni. Abbiamo grande fiducia nel futuro, per questo non diamo importanza ai soldi, ma al progetto. L’Inter ora ne ha uno molto buono, Martinez è felice”.

