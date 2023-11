I dirigenti nerazzurri hanno messo in agenda i prossimi rinnovi da trattare: priorità massima a capitano e vice-capitano.

L’Inter si gode il primato in classifica dopo 10 giornate di campionato ma né giocatori né dirigenza possono cullarsi sugli allori.

Giornate importanti

Quello che sembrava un anonimo mercoledì stranamente libero da gare infrasettimanali si è rivelato essere una giornata particolare. Il procuratore di Lautaro Martinez esce allo scoperto dichiarando senza giri di parole che la volontà del suo assistito è rinnovare il contratto con i nerazzurri; Sky Sport poche ore prima aveva annunciato che lo stesso sarà in Italia entro fine novembre per iniziare la trattativa. L’emittente satellitare ha aggiunto che l’intenzione di Marotta e Ausilio è quella di prolungare i contratti di Lautaro e Barella nel 2024; entrambi sono legati attualmente fino al 2026.

I dettagli

L’Inter vorrebbe rinnovare il contratto del Toro fino al 2028 con un aumento dell’ingaggio: il numero 10 è il più pagato della rosa insieme a Thuram e Calhanoglu con 6 milioni di euro a stagione, la proposta dovrebbe essere 7 milioni a stagione.

Altri rinnovi

Ci sono trattative che sono più urgenti per questioni di tempistiche ma che non dovrebbero rappresentare particolari problemi. Mkhitaryan è il caso da risolvere il più in fretta possibile perché il suo contratto scade a fine stagione; con Dimarco i discorsi sono invece in fase molto più avanzata e si è vicini all’accordo. Infine, c’è la situazione di Dumfries che ha il contratto in scadenza nel 2025: con l’olandese si sta trattando con ottimismo anche se i discorsi sono iniziati da poco.

