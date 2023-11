I nerazzurri sono vicini all’accordo per l’ennesimo acquisto a parametro zero secondo indiscrezioni.

L’Inter stando ai risultati ottenuti in questo inizio di stagione sembrerebbe aver operato bene in sede di mercato ma, come è noto, il calciomercato non dorme mai.

Possibile occasione

Tiago Djaló è un difensore del Lille che ha il contratto in scadenza a giugno: il rinnovo è praticamente impossibile a quanto si dice. I nerazzurri erano interessati a lui anche nei mesi passati ma il portoghese è incappato poi nella rottura del legamento crociato del ginocchio, infortunio che per la verità non è stato ancora risolto. Il difensore ha un passato nel Milan, in Primavera per l’esattezza: nel 2019 fu ceduto proprio al Lille, sua squadra attuale, nell’ambito della trattativa che portò Leao al Milan.

La situazione

Sebbene non ci sia nessuna certezza sul suo rendimento al rientro dall’infortunio, che comunque dovrebbe avvenire a breve, parecchie squadre si stanno muovendo concretamente perché a parametro zero è un’occasione da cogliere. Secondo Calciomercato.com l’Inter ha raggiunto un accordo di massima con il suo entourage per i termini contrattuali in caso di acquisto a parametro zero: questo può voler dire tutto o niente. Sì perché le norme vietano che firmi fino a gennaio, fino a quella data tutte le rivali sul giocatore sono in gioco: si parla di un interesse del Barcellona ma è possibile che anche il Milan stesso ripensi al giocatore.

