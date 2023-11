Fabio Maresca, arbitro che ha diretto l’ultimo Inter Roma, ha parlato dalla Sezione AIA di Napoli

PAROLE – «Non solo c’era un’atmosfera particolare intorno alla partita ma stavo preparando anche questo evento. Noi siamo delle persone che come tutti vivono delle emozioni. In questi casi la preparazione fisica non è un fattore decisivo perché quella l’ha già costruita nel corso degli anni ma la cosa più importante è la tenuta mentale».

