Camarda Milan, grana rinnovo? Sondaggio da parte di 3 rivali dei rossoneri! Gli scenari per il futuro del giovane attaccante

Non sembra più così sicura la permanenza di Francesco Camarda al Milan. L’attaccante classe 2008 è ancora in attesa di poter firmare il suo primo contratto da professionista ma, nonostante la sua fede per i colori rossoneri, non è escluso un suo futuro altrove. Anzi.

Secondo il giornalista Pasquale Guarro, il baby fenomeno della Primavera rossonera ha già un piede fuori dalla società nella quale è cresciuto, per via dei problemi per il suo rinnovo di contratto che non sarebbero banali. Intanto l’Inter, così come Juve e Roma hanno fatto un sondaggio per lui e l’interesse è concreto. Tuttavia, qualora il ragazzo non dovesse rinnovare con i rossoneri, è probabile che il suo futuro sarà in Premier League.

The post Camarda Milan, grana rinnovo? Sondaggio da parte di 3 rivali! Gli scenari per il futuro appeared first on Milan News 24.

