Il giovanissimo attaccante rossonero non ha ancora firmato il prolungamento di contratto alimentando tante voci di mercato.

Francesco Camarda continua a far parlare di sé visto che ha compiuto 16 anni e potrebbe quindi firmare il suo primo contratto da professionista; il fatto che non la firma non è ancora avvenuta scatena tanti rumours più o meno veritieri.

Già maturo

Dopo l’esordio in Serie A che lo ha fatto diventare il più giovane di sempre ad aver giocato nel massimo campionato italiano e gli applausi di San Siro, ha ricominciato a segnare con la Primavera e con l’Italia Under 17. Oltre al fisico ha dimostrato di avere anche grande maturità.

La situazione

Lo scorso 10 marzo ha festeggiato il suo 16esimo compleanno e in regalo avrebbe potuto ricevere il suo primo contratto da professionista con il Milan. Invece tutto è stato rinviato. Quel che è certo è che non è arrivata alcuna richiesta da parte degli agenti o della famiglia, né al Milan né a uno dei tanti club europei che lo stanno attentamente osservando. Le voci di ingenti richieste di stipendio e di richieste di massicce commissioni sono assolutamente irrealistiche e sono state smentite con fastidio sia dall’entourage che dall’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Tra l’altro la normativa impedisce ad agenti e familiari di ricevere somme di denaro derivanti dalla firma del contratto di un calciatore fino al compimento dei 18 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport per Camarda, cresciuto nel settore giovanile rossonero, il futuro non sarà mai una questione di soldi ma piuttosto di prospettive di crescita. Novità sul rinnovo potrebbero esserci tra qualche settimana.

