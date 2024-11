Dopo alcune comparsate stagionali e l’esordio da titolare a Cagliari condite dalla beffa della rete annullata in Champions il giovanissimo attaccante è ora tra i grandi in pianta stabile. Vediamo perché.

Nel panorama calcistico italiano, la scoperta di giovani talenti è da sempre motivo di grande entusiasmo ed aspettativa. In questo contesto il Milan è ormai certo di avere tra le mani una stella pronta a brillare: Francesco Camarda.

Il 16enne attaccante sta già facendo parlare di sé da due stagioni, non solo per le sue prestazioni sul campo tra primavera, Milan Futuro e nazionale ma anche per aver già abbattuto vari record di etá al debutto in prima squadra. La sua ascesa ora, incentivata da situazioni contingenti, apre nuove prospettive per la rosa rossonera in un momento delicato della stagione.

Il talento non ha etá

Non è usuale vedere un giocatore così giovane fare già parte di una squadra di tale livello, ma Camarda non è un calciatore qualsiasi. La sua precocità è stata messa in mostra già nelle giovanili del Milan fino ad arrivare a questa stagione, avendo già debuttato in Serie A da titolare contro il Cagliari ed in Champions League da subentrante, segnando anche un gol storico contro il Bruges, successivamente annullato dal VAR. Questi passi importanti nella carriera del giovane attaccante dimostrano l’enorme fiducia che il Milan ripone in lui.

Da promessa a realtá tra i grandi

Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008, rappresenta non solo il futuro ma anche sempre piú il presente del club. La sua promozione definitiva in Prima Squadra sotto la guida di mister Paulo Fonseca è stata accelerata da un evento particolare legato all’infortunio di Luka Jović. Il serbo, operato per un rinforzo del canale inguinale sinistro, resterà fuori dal campo almeno fino a fine dicembre, lasciando così spazio al giovane talento di Camarda che sará agli ordini di mister Fonseca ad ovvio scapito dei suoi impegni col Milan Futuro in Lega Pro.

Francesco Camarda

Tra panchina e probabile titolaritá

Le aspettative per il futuro immediato di Camarda sono alte. Nonostante una probabile panchina nell’imminente sfida di campionato di sabato a San Siro contro l’Empoli, l’attenzione è rivolta alla Coppa Italia. Martedì prossimo,3 dicembre, in occasione degli ottavi di finale contro il Sassuolo, Camarda potrebbe infatti partire titolare, avendo così l’opportunità di dimostrare ulteriormente il suo valore e di contribuire significativamente alla sua crescita personale come calciatore del Milan; a tutti gli effetti.

