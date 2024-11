Il portoghese in queste ultime settimane ha innestato la quarta e, tra Milan e nazionale è sempre finito tra i protagonisti dei match disputati e sul tabellino. Ora è tornato imprescindibile?

Nei campi della Champions League e del campionato italiano di calcio, emerge una figura che si è ripresa l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori: Rafa Leao. Dall’estate del 2019, quando indossò per la prima volta la maglia rossonera, fino ai giorni nostri, la sua traiettoria è stata costellata non solo di gol e assist ma anche di momenti in cui il suo apporto è risultato decisivo per le sorti della squadra.

L’ultimo mese ha visto in particolare una vera e propria rinascita a seguito di un periodo che si può ben dire sia stato il più grigio da quando Leao è a Milano.

L’impatto di Leao sul Milan

La presenza in campo di Leao si è rivelata determinante per il Milan ed il suo contributo è evidente sia nei numeri sia nell’intensità del gioco. Il giocatore portoghese ha messo a segno gol importanti e fornito assist decisivi mprimendo la sua firma nei risultati positivi ottenuti dalla squadra in questo periodo cruciale. Il Milan, che può ancora puntare alla promozione diretta agli ottavi di Champions, ha beneficiato notevolmente delle sue prestazioni, specialmente nella storica vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid.

Le vicende di un talento imprescindibile

Nonostante un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi, inclusa una serie di partite trascorse in panchina, Leao ha dimostrato una maturità e una resilienza notevoli. Il suo progresso sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca è palpabile, con l’attaccante che ha saputo elevare il proprio gioco ad un livello superiore, mostrando una dedizione ritrovata sia in fase offensiva sia difensiva. Questo ha contribuito a cementare ulteriormente il suo ruolo centrale nello schema tattico del Milan che ora, panchina del primo tempo a Bratislava a parte, lo ritiene indispensabile

Paulo Fonseca

Il progetto passa da lui

Il dialogo costante tra Fonseca e Leao ha giocato un ruolo cruciale nella crescita professionale del giocatore. Attraverso conversazioni dirette e faccia a faccia, l’allenatore è riuscito a responsabilizzare Leao, spingendolo a contribuire attivamente anche al di là della pura fase offensiva. I risultati di queste interazioni hanno portato ad una maggior coesione della squadra e a prestazioni decisamente convincenti, nonostante il percorso di crescita da completare ed un Milan che nel prossimo di mese dovrà tornare a fare punti anche in campionato.

