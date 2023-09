La Fifa ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul ranking delle nazionali. Tutti i dettagli sull’Italia di Spalletti

La Fifa, dopo l’ultima pausa nazionali, ha aggiornato il ranking. Il Portogallo sorpassa e l’Italia di Spalletti in ottava posizione per colpa del pareggio contro la Macedonia del Nord. Il Marocco guadagna invece un posto a spese della Svizzera. In testa c’è sempre l’Argentina, davanti a Francia, Brasile e Inghilterra.

LA TOP 20

1. Argentina

2. Francia

3. Brasile

4. Inghilterra

5. Belgio

6. Croazia

7. Olanda

8. Portogallo

9. Italia

10. Spagna

11. USA

12. Messico

13. Marocco

14. Svizzera

15. Germania

16. Colombia

17. Uruguay

18. Danimarca

19. Giappone

20. Senegal

