Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Tutti i dettagli

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Genoa.

PAROLE – «Il premio allenatore del mese lo rigiro ai ragazzi, è dovuto al loro lavoro. Domani sarà difficile, il Genoa ha operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato col Napoli. Portano densità cercando di sfruttare le ripartenze. Dobbiamo cercare il risultato con massimo equilibrio. Genoa Per noi è uno scontro salvezza, dobbiamo ragionare sulla centralità del match senza caricarlo troppo. È una partita fondamentale per il nostro percorso».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG