Cambiamenti in Juventus-PSV, formazione: chi va fuori per Thiago Motta in Champions League

Analisi delle possibili modifiche tattiche di Thiago Motta per la sfida Juventus-PSV, con un focus su Thuram, Douglas Luiz e Conceição.

Mancano poco più di quarantotto ore al calcio d’inizio di Juventus-PSV, match valevole per l’andata dei playoff di Champions League che garantiscono l’accesso agli ottavi di finale. Dopo il confronto nella fase a gironi, in cui la Juventus si impose per 3-1 allo Stadium lo scorso 17 settembre, la posta in palio è ora decisamente più alta.

Thuram e Douglas Luiz dal primo minuto?

In 180 minuti, entrambe le squadre si giocano il tutto per tutto. Thiago Motta è chiamato a riflettere sulle indicazioni emerse dalla recente sfida contro il Como al ‘Sinigaglia’. È lecito aspettarsi significativi cambiamenti nell’undici titolare che affronterà la capolista dell’Eredivisie.

L’ottima prestazione di Khephren Thuram e Douglas Luiz contro il Como ha messo in evidenza le difficoltà di Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners. Questa situazione potrebbe portare Thiago Motta a schierare dal primo minuto il francese e il brasiliano nella mediana bianconera contro il PSV.

Koopmeiners nel ruolo di trequartista: ancora credito per l’olandese

Con Thuram e Douglas Luiz a centrocampo, Koopmeiners potrebbe essere avanzato nel ruolo di trequartista, posizionandosi alle spalle dell’unica punta, presumibilmente Randal Kolo Muani. Per l’ex Atalanta, si prospetta un’altra opportunità dal primo minuto per riscattare una stagione finora deludente.

Conceição preferito a Nico Gonzalez?

Tra i giocatori che non hanno brillato nella partita contro il Como c’è Nico Gonzalez. Nonostante abbia avviato l’azione che ha portato al gol di Kolo Muani, la sua prestazione è stata insufficiente. Di conseguenza, Thiago Motta potrebbe optare per un cambio sull’ala destra dell’attacco, schierando Francisco Conceição, che ha giocato solo pochi minuti, ma è un forte candidato per un posto nell’undici iniziale nella sfida di Champions.

Le scelte di Thiago Motta per la partita contro il PSV potrebbero vedere Thuram e Douglas Luiz titolari a centrocampo, con Koopmeiners avanzato nel ruolo di trequartista e Conceição preferito a Nico Gonzalez sull’ala destra. Queste modifiche mirano a rafforzare la squadra in vista di una sfida cruciale per il prosieguo della stagione europea.