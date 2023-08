Andrea Cambiaso, esterno della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con l’Udinese. Le sue dichiarazioni

Andrea Cambiaso a DAZN dopo Udinese Juve.

COME SI E’ TROVATO – «Benissimo. Per me essere qua è un privilegio, sono contentissimo. La tournée è andata bene, per me che sono arrivato dal basso mi sento come al parco giochi a giocare con questi campioni».

ENTRARE DENTRO AL CAMPO – «L’anno scorso con Thiago Motta lo facevo da quarto. Questo nuovo ruolo, da quinto, mi piace molto perchè attacco. Questa posizione mi porta ad essere più avanti, poi a Federico piace partire da sinistra. Posso migliorare tanto, sono all’inizio. Il mister mi ha detto che ho corso troppo, devo imparare a gestirmi meglio».

SI ISPIRA A CANCELO – «Uno dei primi è stato lui. Ora l’Arsenal lo fa con Thomas, il City con Stones. Io guardo le partite, le mie, ho una buona memoria fotografica».

MESSAGGIO AI GIOVANI – «Di crederci e non abbattersi. Quando sono stato mandato via dal Genoa mi sono ritrovato all’Albissola in Serie D e non è stato facile. Sono diventato più forte, mi sono allenato più degli altri. Il lavoro è l’unica soluzione».

The post Cambiaso a Dazn: «Mi sento come al parco giochi. Allegri mi ha detto che ho corso troppo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG