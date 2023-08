Dusan Vlahovic, autore di una delle 3 reti della Juve sul campo dell’Udinese, ha voluto indirizzare un messaggio ai tifosi

A margine della netta vittoria della Juve per 3-0 sul campo dell’Udinese, Dusan Vlahovic si rivolge così su Instagram ai tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan)

LE PAROLE– Per VOI

.

All out, all game, all season

