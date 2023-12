Retroscena per Andrea Cambiaso, come svelato dall’agente il talento della Juventus pensò di smettere di giocare dopo un infortunio

L’agente di Andrea Cambiaso Giovanni Bia ha raccontato alcuni retroscena del talento della Juventus. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport, dal perfezionismo che il giocatore mette nel proprio lavoro a quando (all’epoca con la maglia del Genoa) si spaventò per una brutta botta al ginocchio.

PERFEZIONISTA – «A volte mi chiama e mi chiede di aiutarlo a capire come deve mettere il corpo o come avrebbe potuto fare meglio in una determinata circostanza».

SPAVENTO CROCIATO – «È uscito in barella, io l’ho raggiunto negli spogliatoi. Piangeva e mi diceva: ‘Se mi sono rotto l’altro crociato è la fine, non giocherò più’. Io l’ho rassicurato: mi sono rotto due volte il ginocchio in carriera, dalla dinamica ero sicuro che non fosse rotto. È andata bene».

