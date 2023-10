Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è anche quello di Cambiaso. L’agente ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito

Obiettivo chiaro. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è anche quello di Cambiaso. L’agente ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito ai microfoni di Calciomercato.it:

«Andrea vorrebbe rimanere alla Juve per 10 anni. Molti dicono che sarà il nuovo Zambrotta, il capitano della Juve per i prossimi 10 anni e speriamo che le persone che lo dicono abbiano ragione. L’obiettivo è quello di far bene con la maglia del club e se un domani molto breve, domani mattina diciamo, dovesse arrivare la convocazione da parte della Nazionale farebbe molto piacere. Questi sono gli obiettivi di Andrea, nel breve termine la Nazionale e nel lungo termine indossare la maglia della Juve per molti anni»

